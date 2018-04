Incidente lungo Passeggio Sant’Andrea: pedone investito sulle strisce

Incidente nel tardo pomeriggio alle ore 19.24 presso il Passeggio Sant' Andrea, all'altezza della fermata della linea 9.

Una donna di 34 anni è stata investita sulle strisce pedonali, venendo sbalzata di circa un metro.

La giovane donna ha riportato un trauma agli arti inferiori, in particolare una sospetta frattura alla caviglia.

Sul posto un'ambulanza in codice Giallo e polizia. Dopo la valutazione la paziente è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in codice Giallo.