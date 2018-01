Pedone investito in via Costalunga: fa attraversare due persone, ma non vede la terza

Ancora un pedone investito a Trieste. L’ennesimo incidente di questo tipo è avvenuto questa mattina, 17 gennaio, in via Costalunga 175 alle 8.30 circa: una Volkswagen Fox condotta da M.A., uomo del ‘47, era ferma per far passare due pedoni che stavano attraversando la strada, l'uomo è poi ripartito non accorgendosi però dell’arrivo di un terzo pedone che è stato colpito dalla vettura. .

La donna investita, V.A., di 44 anni, è rimasta a terra ferita ed è stata poco dopo soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza che dopo averla stabilizzata l’ha trasportata all’ospedale di Cattianara in codice verde (quindi non grave) per le cure e accertamenti del caso.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale.