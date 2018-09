Cronaca / Via del Molino a Vento

Pedone investito da pirata della strada, trasportato a Cattinara

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza in codice giallo. Il conducente della macchina invece di fermarsi sul posto e chiamare i soccorsi è scappato. L'investimento poco dopo l'ora di pranzo in via Molino a vento