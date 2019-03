Perdita d'olio da macchina spazzatrice: disagi al traffico sulle rive

Disagi al traffico sulle rive con corsia chiusa questa mattina, 25 marzo, intorno alle 9:30. Un guasto a una macchina spazzatrice della nettezza urbana che, a causa della rottura di un tubo ha percorso tutte le rive sversando olio dal Molo IV a via Giulio Cesare. La Polizia Locale ha chiuso la corsia di destra in direzione sant'Andrea - Campo Marzio per permettere le operazioni della pulizia delle strade. Qualche disagio al traffico mentre la Polizia Locale, tramite i canali social, raccomanda massima prudenza alla guida a causa delle condizioni del manto stradale.