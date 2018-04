“Periferie sicure”: 3 denunce, 2 arresti e 11 sequestri dai controlli straordinari della Polizia

Attuati dei controlli straordinari nelle zone cittadine più a rischio: nell’ambito del rafforzamento dell’azione delle forze di polizia disposto dal Ministero dell’Interno, con particolare attenzione alle aree periferiche caratterizzate da fenomeni di degrado.

L’attività ha consentito di controllate 131 autovetture e di identificare in totale 504 persone delle quali 3 sono state denunciate in stato di libertà e 2 arrestate per reati di droga. 11 sono stati i sequestri tra i quali 1 manganello, 2 coltelli multiuso e quasi mezzo chilogrammo di marijuana.

Sono state eseguite 64 verifiche ad esercizi commerciali e sono state emesse 15 sanzioni amministrative. Alle operazioni che si sono sviluppate in 6 giornate, volte particolarmente al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di stupefacenti, al controllo di esercizi pubblici, nonché al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, hanno preso parte, 64 pattuglie della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, 37 equipaggi della Guardia di Finanza e 21 della Polizia Locale.