Pesca-agricoltura, parte il progetto "Fish-Agro Tech CBC"

Partenza ufficiale, questa mattina, nella sala Maggiore della Camera di Commercio Venezia Giulia del Progetto "Fish-Agro Tech CBC Pesca-agricoltura: partecipazione e innovazione transfrontaliera", a valere sul Programma Interreg Italia Slovenia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di cui Aries - Camera di Commercio Venezia Giulia è capofila.

Con il convegno "Pesca e agricoltura: l'approccio partecipativo all'innovazione transfrontaliera" sono state introdotte le opportunità dell'innovazione, con la partecipazione di importanti realtà dell'open innovation e delle comunità locali, presentando best practice nel settore pesca-acquacoltura e agricoltura. L'obiettivo è creare una riflessione sui fabbisogni e sulle possibilità di innovazione, sopratutto da parte delle imprese, per creare una sinergia con i produttori/portatori dell'innovazione stessa, in vista delle prossime attività di accompagnamento delle imprese nella realizzazione di attività pilota e di progetti di innovazione condivisi.