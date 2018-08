Squalo azzurro a Sistiana (foto)

"Stavo tranquillamente pescando a mezzo miglio dalla riva della baia di Sistiana. Ad un certo punto sento degli strattoni incredibili sulla canna e con mio grande stupore, dopo qualche minuto di combattimento sono riuscito a tirare su questa fantastica bestia. Ringrazio i miei amici Diego e Sergio che mi hanno aiutato con un retino, senza di loro non sarei riuscito ad acciuffarlo".

Il pescatore

Le parole sono quelle di Carlos Bianchi, ventiduenne di Pozzuolo del Friuli che ieri si è reso protagonista di una pescata certamente fuori dall'ordinario. La "bestia" in questione sarebbe un giovane esemplare di squalo azzurro (verdesca) catturato ieri pomeriggio a Sistiana.

L'esemplare

"Non se ne vedono molti in Adriatico - scrive Carlos - tantomeno in fondali sabbiosi e poco profondi come la baia di Sistiana. Ha 50 cm esatti e pesa 400 grammi. Ringrazio mio padre Alberto che mi ha insegnato a pescare".

La situazione

Al momento la pesca delle verdesche è vietata essendo la specie protetta. Le verdesche sono presenti in quasi tutti i mari del mondo, tranne nelle aree dei due poli. Ad oggi si sono registrati pochissimi attacchi nei confronti dell'uomo. Ogni anno si stima vengano uccisi tra i 10 e i 20 milioni di esemplari. Negli ultimi anni, secondo un rapporto di Shark Alliance, la popolazione dello squalo azzurro nel Mediterraneo è calata del 98 per cento, mettendo a rischio di estinzione la specie. La pesca occasionale ed involontaria (chiamata by-catch ndr) è uno dei fattori importanti nella classica ambizione della pesca sportiva.

Anche se Carlos non voleva pescarlo, è giusto che si sappia che determinate specie sono protette e, in questo caso, minacciate da un rischio di estinzione. La prossima volta, tentare di liberarlo nuovamente non sarebbe poi una scelta sbagliata.