Pescatore soccorso in mare dalla Capitaneria

Riceviamo dalla Capitaneria di Porto e pubblichiamo.

E’ scattata questa mattina alle ore 08.05 l’operazione di soccorso della Guardia Costiera a bordo di un peschereccio, facente parte della flotta di Marano Lagunare, in navigazione nel tratto di mare tra Lignano e l’area di punta Sant’Andrea zona esterna della Laguna di Grado. Il peschereccio, di ritorno da una battuta di pesca notturna, ha lanciato l’allarme via radio allertando la Capitaneria di Porto di Monfalcone e comunicando che un membro dell’Equipaggio era a bordo privo di coscienza. La Capitaneria di Porto di Monfalcone ha immediatamente dirottato sul posto la M/V CP 551 del dipendente Comando di Portonogaro, già fuori per altra attività, ed attivato nel contempo il battello pneumatico G.C. B16 dal porto di Lignano. Nel giro di pochi minuti il peschereccio è stato raggiunto dai mezzi della Guardia Costiera ed il marittimo è stato trasbordato con successo a bordo della vedetta M/V CP 551 che, giunta in porto a Lignano, con il supporto del personale dell’Ufficio Locale Marittimo, ha affidato la persona soccorsa alle cure del 118 ivi intervenuto.