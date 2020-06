Petizione per D'Agostino: raggiunte 5000 firme in 24 ore

"In 24 ore la petizione per il Presidente Zeno D’Agostino ha raggiunto 5000 firme". Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio regionale FVG in un post Facebook.

"E’ una mobilitazione senza precedenti che dimostra due cose:

- la stima, non solo degli addetti ai lavori ma di una città intera verso una persona che, in questi anni, ha lavorato con professionalità e passione per il bene comune e non per l’interesse di pochi.

- l’orgoglio di Trieste che sa di essere una città speciale, consapevole delle proprie potenzialità, che vuole pensare (e pensarsi) in grande. E non tornare indietro a tempi in cui si faceva finta di cambiare tutto per non cambiare niente. Se non avete ancora firmato e volete dare il vostro contributo questo il link della petizione: http://chng.it/bTHR6FjSY7".