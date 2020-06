Petizione su D'Agostino, abbattuto il muro delle diecimila firme

La petizione online lanciata da Francesco Russo per ribadire piena solidarietà all'operato di Zeno D'Agostino ha sfondato il muro delle 10 mila firme ed è stata inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. "È una mobilitazione, partita quattro giorni fa, che non credo abbia eguali nella storia recente di Trieste" ha riferito il consigliere regionale dei dem.

"Questa petizione non ha avuto successo perché l’ho lanciata io: è merito della passione e della volontà di tanti cittadini con idee e sensibilità politiche diverse ma in grado di unirsi per difendere un progetto – quello portato avanti da Zeno D’Agostino e della sua squadra – di sviluppo per il Porto di Trieste. Dico sempre che sui grandi progetti che investono il futuro di Trieste non si può e non ci si deve dividere. È bello vedere che, per una volta, Trieste ha saputo parlare con una voce sola".