I tesori di Petrarca e Piccolomini al Museo di via Madonna del mare

Domani, sabato 27 luglio, alle ore 11 e giovedì 1 agosto, alle 17, avrà luogo la visita guidata alle collezioni di Francesco Petrarca ed Enea Silvio Piccolomini esposte nel Museo di via Madonna del mare 13 (3. piano). La mostra, con apparato esplicativo in italiano e in inglese, illustra il percorso che condusse Domenico Rossetti a concepire le due raccolte bibliografiche e artistiche e a farne dono alla Biblioteca Civica. Una parte significativa dell’esposizione è dedicata alla fortuna di Petrarca nelle espressioni letterarie di Francia, Spagna, Inghilterra e al “mito” di Francesco Petrarca nell’Italia dopo la prima Unità del 1861.

Ingresso libero; ascensore e accesso privo di barriere architettoniche.

Per informazioni Tel. 0406758184 cell. 3452984179

e-mail:museopetrarchesco@comune.trieste.it

sito web: http://www.museopetrarchesco.it