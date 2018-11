Piano neve del Comune, tutto quello che c'è da sapere per evitare disagi

A seguito della conferenza di servizi tenutasi nei giorni scorsi in Municipio, presieduta dal Vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Paolo Polidori, con la partecipazione dei diversi competenti Uffici e della Polizia Locale del Comune di Trieste, di AcegasApsAmga, di Trieste Trasporti nonché dell'ANAS e di FVG Strade per le arterie di loro competenza, è stato diffuso il seguente comunicato-promemoria rivolto a tutta la popolazione.

Sala operativa

La sala operativa, in relazione all'andamento delle previsioni meteo allerta in tempo reale le squadre di pronto intervento che si occupano di spargimento di sale e spazzamento neve.

Spargisale e spazzaneve

Prima che cada la neve, i mezzi di AcegasApsAmga spargono il sale sulle strade per prevenire la formazione di ghiaccio. Con almeno 5 cm di neve a terra, i mezzi AcegasApsAmga attraversano la città con percorsi prestabiliti per liberare le strade dal manto nevoso. Le attività si protraggono durante tutto il fenomeno nevoso. Spargisale e spazzaneve operano secondo percorsi prestabiliti, dando priorità alle vie di accesso agli ospedali, alle strade di accesso alle statali, alle strade percorse dai mezzi pubblici, ai principali assi di scorrimento urbano e alle strade principali di quartiere.

“Teniamoci in contatto”

Il Comune di Trieste in caso di neve utilizzerà i propri canali di comunicazione Facebook, Telegram e Twitter con l'hashtag #AllertameteoTS (visualizzabili anche da chi non è iscritto) per fornire informazioni di pubblica utilità (ad es. scuole chiuse, traffico deviato, obbligo di catene a bordo ecc.). Per gestire efficacemente le situazioni di neve e gelo in una città complessa come Trieste è essenziale il contributo fattivo dei cittadini.

Rimozione neve e ghiaccio e spargimento sale

L'art. 45* del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste” prevede che ogni cittadino provveda alla rimozione di neve e ghiaccio dai propri passi carrai e dai tratti di marciapiede prospicenti la propria abitazione o la proprietà. È vivamente consigliato di spargere sale sul marciapiede davanti a casa (circa un cucchiaio ogni mq prima che nevichi; circa 50 grammi se è già nevicato) per prevenire la formazione di ghiaccio.

Dove ritirare il sale

Per facilitare il compito dei cittadini, in caso di neve il Comune distribuirà sale presso le seguenti sedi:

Sede comunale di viale Miramare 65

Sede Volontari di Protezione Civile dell'A.N.A. di via Valmaura 2

Area antistante la sede della VI Circoscrizione in Rotonda del Boschetto 6

Parcheggio comunale di via di Prosecco 12 (Opicina)

Sede della Protezione Civile in località Santa Croce 144

Gli obblighi di legge per i cittadini

4. Allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi, per una larghezza di almeno 100 cm, sono inoltre obbligatoriamente tenuti: i proprietari o i gestori, pubblici o privati, di immobili e/o terreni per il tratto antistante l'immobile e/o il terreno di competenza, con esclusione dei tratti con negozi, botteghe, magazzini o esercizi vari; i proprietari o i gestori di pubblici esercizi ed attività commerciali o artigianali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) per i tratti antistanti i vani delle rispettive attività;

5. Al fine di liberare, nei tratti sopradescritti, la neve e il ghiaccio, i soggetti di cui al Comma 4 dovranno dotarsi di opportuna attrezzatura e materiale (pala metallica, sale stradale ecc.).

Consigli di comportamento utili in caso di neve e ghiaccio

Usare l'auto solo se strettamente necessario: oltre ad essere più pericoloso mettersi alla guida, il traffico rallenta il lavoro degli spazzaneve. Guidare con estrema prudenza, osservando l'art. 141 del Codice della Strada e montando gomme termiche o catene. Se possibile parcheggiare l'auto in garage per non ostacolare gli spazzaneve. Evitare l'uso di moto, scooter e biciclette. Indossare sempre scarpe sicure e, se possibile, i ramponi da ghiaccio per prevenire possibili cadute: i marciapiedi, specie se si forma il ghiaccio, sono estremamente scivolosi.

Numeri utili