Piante di marijuana sul davanzale: scoperta coltivazione artigianale a Gorizia

Pantine di marijuana sul davanzale della finestra, e scatta la perquisizione della Polizia. Una leggerezza costata cara al signore di mezza età residente in via dei Gelsi a Gorizia, poichè la sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Gorizia ha notato e riconosciuto quella particolare infiorescenza. In seguito alla perquisizione sono state trovate una ventina piante verdi di marijuana coltivate dall’uomo utilizzando il materiale appropriato per quella sua “hobbistica indoor”, ovvero un “grow box” di discrete dimensioni dotato di sistema di irrigazione, aerazione e di illuminazione con lampade alogene, terriccio, fertilizzanti e pesticidi.

Nell’abitazione è stato trovato anche un certo quantitativo di prodotto già esiccato o in fase di essicazione, una settantina di grammi in tutto, altra marijuana triturata e confezionata in buste di nylon, oltre a inequivocabili tracce di consumo dello stupefacente.

Nel frigorifero sono state rinvenute delle provette in vetro contenenti diverse tipologie di sementi di cannabis, talune acquistate in internet all’estero, pronte per i futuri impianti e per dar vita ad incroci ibridi. Tutto il materiale sequestrato verrà ora analizzato per determinare esattamente la qualità dello stupefacente e la quantità di principio attivo presente.

L’uomo, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria, non ha negato l’uso della sostanza adducendo genericamente l’interesse ai suoi effetti rilassanti e lenitivi delle sensazioni dolorifiche avvertite con l’avanzare dell’età. Sono in corso le indagini per risalire ai soggetti che frequentavano quel luogo animati dallo stesso interesse.