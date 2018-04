Il triestino Marco Lavista Campione del Mondo di "Pizza a due"

«Siamo lieti di comunicarvi che il nostro pizzaiolo Marco Lavista è ufficialmente il Campione del Mondo 2018 di Pizza a Due!» Questo il post ricco di soddisfazione sulla pagina Facebook di Pizza New Trieste.

Insieme al collega Fabio Sebastiani della Scuola Italiana Pizzaioli, i due Master istruttori hanno gareggiato alla competizione di Pizza Gourmet, portando a casa il primo posto del podio.

Le gare della 27a edizione sono state 11: oltre alla già citata prova di "Pizza a Due" le altre categorie erano Pizza classica, Stile libero, Pizza senza glutine, Pizza in teglia, Pizza napoletana STG, Pizza in pala, Pizza più larga, Pizzaiolo più veloce, Trofeo Heinz Beck e World Pizza Team.

Per la prova di "Pizza a Due", pizzaiolo e cuoco hanno partecipato assieme alla gara. Il pizzaiolo si è occupato di realizzare e cuocere il miglior impasto possibile mentre dal canto suo il cuoco ha pensato alla ricetta da creare e mettere sulla pizza.