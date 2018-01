"Piazza Europa 2018", Giorgi: «L’obiettivo? Volo alto, 250 mila presenze!»

«Da mesi pianifico “Piazza Europa 2018”; oggi tiriamo le somme per regalare un altro grande evento a Trieste... l’obiettivo? Volo alto, 250.000 presenze!». Queste le parole dell'assessore Lorenzo Giorgi sulla sua pagina Facebook, riferite alla prossima edizione della "Piazza Europa": 160 espositori, attese 200 mila persone Eventi a Trieste

„ la mostra- mercato di prodotti enogastronomici e artigianali.

Record di presenze già nella passata edizione, che ha registrato oltre 200 mila presenze.

I 160 espositori provenienti "Piazza Europa": 160 espositori, attese 200 mila persone Eventi a Trieste

„da numerosi paesi europei, oltre che da svariate regioni italiane, hanno riempito il cuore della città dei loro saporti e colori.

Per il 2018 Giorgi ha promesso fin da subito un'edizione ancora migliore in grado di non scontentare nessuno e ora punta a numeri sempre più alti.

