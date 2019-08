Accoltellato un giovane iracheno nella notte in pieno centro

Un cittadino di origine irachena del 1995 anni è stato accoltellato in piazza Oberdan nella notte di ieri 29 agosto. Nella rissa sarebbero rimaste coinvolte una decina di persone circa. Il giovane, regolarmente residente nel capoluogo regionale ed incensurato, ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Secondo indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

Il 24enne sarebbe stato colpito alla schiena da due fendenti. Dalla zona di piazza Oberdan, dove è avvenuto l'agguato, il giovane si sarebbe portato fino a piazza Goldoni. Da qui i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del grave gesto.