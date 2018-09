"Trans e prostitute sotto la sede della Lega": la segnalazione di Delithanassis

Prostitute e trans che abbordano clienti in pieno centro. La segnalazione arriva dal titolare del Caffè San Marco, Alexandros Delithanassis che in un post su Facebook scrive: «Cari concittadini questa è la situazione alla sera in piazza Ponterosso angolo via Roma quando arrivo a casa dopo una giornata di lavoro. Lucciole, trans che abbordano clienti in pieno centro».

«A me non danno fastidio - aggiunge Delithanassis - se non fosse che vado a dormire con l’ipocrisia che sono sotto la sede della Lega Nord che quotidianamente spara fandonie su ronde ecc e con il vice sindaco della nostra città che fa ronde a pochi metri da qua ma non sotto la sede del suo partito, per cercare visibilità ovviamente».

«Comunque si, è colpa mia che sono un radical chic che vive in centro, vetrina della città radiosa» conclude Delithanassis con ironia.

