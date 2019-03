In piazzale De Gasperi arriva il Luna Park di Montebello

Sarà inaugurato “ufficialmente” sabato pomeriggio, 9 marzo, alle ore 16, in piazzale De Gasperi (ma in realtà comincerà a entrare in funzione già in mattinata), il nuovo “Luna Park” di Montebello, “pensato” e organizzato in una veste appunto rinnovata, stavolta con giochi e attrazioni più spiccatamente rivolte ai giovanissimi, ovvero ai bambini e ragazzini più piccoli; e anche gli orari di apertura (meno “notturni”) saranno dimensionati in tal senso. L'iniziativa, che ha il sostegno del Comune di Trieste per la sua indubbia valenza sociale e ricreativa, è stata presentata stamane in Municipio con l'intervento dell'Assessore al Coordinamento Eventi Lorenzo Giorgi e dei due principali coordinatori delle attività del “luna park” Adriano Rosada e Stefano Sambo.

Ha introdotto l'Assessore Giorgi sottolineando come l'area di Montebello rappresenti un “sito storico” di insediamento per questo tipo di manifestazioni, “motivo anche questo – ha detto - per cui è più che benvenuta una riproposizione che ci aiuta a conservare questa gradita presenza; tanto più oggi, essendo stata essa rivista e maggiormente, anzi quasi esclusivamente, “ritagliata” a beneficio del divertimento dei bambini e delle loro famiglie”.

Un dato, questo della “storicità” del “Luna Park” di Montebello, che è stato subito dopo confermato – con qualche tono nostalgico - anche dai due organizzatori che ne hanno ricordato le fasi “gloriose”, fin dai tempi della presenza anglo-americana nella Trieste del dopoguerra e del Governo Militare Alleato – stante anche la vicinanza delle caserme, da quelle di via Cumano alla “Beleno” - e poi negli anni “ruggenti”, dai '50 ai '70, con gli autoscontri, allora gettonatissimi al ritmo delle musiche da juke box, e le tante altre attrazioni che attiravano all'epoca un pubblico di ragazzi e giovani di età già più matura ma anche di tanti adulti. Un punto focale e sempre molto frequentato e atteso, insomma, per i modelli di divertimento di quegli anni... “Ora – hanno proseguito Rosada e Sambo – i tempi sono cambiati e l'attenzione è rivolta soprattutto ai bambini e alle famiglie, e di conseguenza anche le attrazioni sono cambiate. Ma il divertimento al “Luna Park” resta indiscusso, anche se in termini e modi un po' diversi dai precedenti.”

“Adesso trionfano – hanno spiegato – i “giochi nautici” in mini-piscine, le piccole “gabbie volanti”, la “pesca delle rane”, le giostre, mentre tra le novità avremo la “miniera” (con un trenino che entra nelle buie gallerie...). Non ci sarà invece il “miniautoscontro” a causa di un guasto meccanico purtroppo verificatosi proprio in questi giorni, ma non mancheranno i classici “gonfiabili”, il “truccabimbi” e zucchero filato gratuito a volontà. Nel complesso, un bell'assortimento di attrazioni, cui andrà ad aggiungersi una fornitissima “dispensa” di frittelle, pop corn e bibite di ogni tipo !”

Appuntamento dunque a Montebello, a cominciare da questo sabato, per proseguire fino a domenica 14 aprile, con orario di apertura sabato e domenica dalle 10 alle 13 e – dopo una pausa meridiana – dalle 14.30 alle 20; nei giorni feriali stessi orari ma anticipando di un po' la chiusura, verso le 19.30.