Picchiava con un bastone i bambini a cui insegnava l'arabo: denunciata dai Carabinieri

Maltrattamento di minori ed esercizio arbitrario di professione: questa l'accusa per una donna bengalese di 33 anni che dava lezioni di arabo nella sua casa a Maniago. L'abitazione era diventata un centro di aggregazione per molti bambini tra i 3 e i 10 anni, che venivano colpiti con un bastone di legno se sbagliavano o si distraevano. La donna è stata denunciata dai Carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Pordenone, in seguito alle indagini condotte con l'ausilio tecnico di personale del Ros, e per ora è stata sottoposta alla misura coercitiva del divieto di espatrio e dell'obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria emessa dal Gip del Tribunale di Pordenone.

L'indagine, diretta dal Procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito, è iniziata in seguito alla denuncia di una delle famiglie coinvolte. I militari dell'Arma hanno inizialmente installato microcamere nell'abitazione, dopodiché hanno acquisito testimonianze e immagini delle percosse, infine hanno fatto irruzione nell'abitazione della donna. Il sindaco di Maniago, Andrea Carli, ha emesso un'ordinanza disponendo la cessazione immediata di ogni attività di insegnamento, poiché condotta in totale mancanza di titoli abilitanti e di autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie.