"Pick and Drink", quattro giovedì per sostenere la Pallacanestro Trieste

Pick and Drink, questo il claim con cui Siamo Trieste apre ufficialmente il 2020, chiamando a raccolta i tifosi del basket per la nuova serie di appuntamenti fissi del giovedì a sostegno della Pallacanestro Trieste. La grafica rinnovata si ispira al “pick and roll” del basket – un modo classico ed efficace di andare a canestro –, mentre il format, nel confermare l’apprezzatissima formula dei “doppi bricks” per gli iscritti al circuito, si arricchisce di alcune novità che coinvolgeranno direttamente i giocatori della Pallacanestro Trieste presenti agli eventi, naturalmente sempre disponibili per foto ed autografi. Novità tutte da scoprire a partire dalla prossima settimana nelle quattro date del mese di febbraio:

Giovedì 06 febbraio al MURPHY’S MEETING POINT in Galleria Fenice 6, presenti Deron Washington e Andrea Coronica

Giovedì 13 febbraio al HOP STORE PUB in Via Felice Venezian 24/a, presenti Riccardo Cervi e Juan Manuel Fernandez

Giovedì 20 febbraio al BUFFET DA ROBY in Via di Torre Bianca 32, presenti DeQuan Jones e Matteo Da Ros

Giovedì 27 febbraio al RISTORANTE LA BETOLA in Via di Crosada 3, presenti Akil Mitchell e Derek Cooke



Gli orari sono quelli consueti: dalle 19 alle 21 aperitivo, dalle 21 alle 23 cena. Per informazioni: Barbara Poles – segreteria@siamotrieste.it – 3913774393