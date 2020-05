Sparatoria in Questura, c'è incarico per la perizia psichiatrica sul killer

Sono stati nominati oggi 13 maggio i tre consulenti che dovranno stabilire se Alejandro Stephan Meran, il killer degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, fosse capace di intendere e di volere al momento del brutale duplice omicidio avvenuto lo scorso 4 ottobre all'interno della Questura di Trieste. A darne notizia è l'Ansa Fvg. Il Giudice per le indagini preliminari Massimo Tommassini ha conferito l'incarico ai tre professionisti incaricati della perizia psichiatrica da completare, emergenza CoViD-19 permettendo, entro due mesi.

La perizia inoltre servirà per stabilire se il 29enne di origini dominicane, a causa dell'eventuale pericolosità, potrà essere presente in aula durante il processo. Come riporta il giornaleradio della Rai del Friuli Venezia Giulia, i legali di Meran (attualmente rinchiuso nel carcere di Verona Montorio), non l'hanno potuto incontrare proprio a causa della situazione legata alla diffusione del virus. Infine, come riporta sempre Ansa "sono stati anche nominati i consulenti di parte: 5 per le parti offese e 3 per la difesa".

L'udienza successiva è prevista per il 21 settembre.