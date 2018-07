La farmacista: "Noi favorevoli alla pillola del giorno dopo"

La pillola del giorno dopo torna a far discutere dopo l'assoluzione della farmacista triestina ma operante a Monfalcone che si era rifiutata di darla ad una paziente. Dopo il comunicato del vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi, abbiamo voluto sentire invece chi è a favore della somministrazione.

"Io penso che sia assurdo che la dottoressa non l'abbia venduta" queste le parole di Stefania Barbagallo, farmacista Al Samaritano "perché sono farmaci che, prima di darli, noi farmacisti facciamo mille domande, chiediamo perché, quanti hanni ha la persona; poi la diamo solo alla diretta interessata, non al fidanzato, non al compagno. Noi l'abbiamo sempre tenuta e l'abbiamo sempre data, e diamo consigli, spieghiamo che cos'e', come funziona, le reazioni anche perché è una "bomba" ormonale, insomma per me è assurdo".