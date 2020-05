Pineta del Carso, altri quattro positivi: i casi ora sono 12

In continuità con le dichiarazioni rilasciate ieri e a seguito dei controlli effettuati nelle ultime 24 ore, altri due pazienti e due dipendenti della struttura sono risultati positivi al Covid-19, per un totale di dodici casi. I pazienti sono 2 uomini di 83 e 92 anni ospiti del reparto di riabilitazione pneumologica e cardiologica.

Si segnala, inoltre, che nella giornata odierna è stata portata a termine l’esecuzione dei tamponi nel reparto interessato alla diffusione del virus, avviando altresì l’esecuzione prudenziale dei tamponi agli ospiti degli altri reparti della struttura, sin qui tutti con esito negativo. Si rimane tuttavia in attesa del risultato definitivo dei test eseguiti su altri due casi sospetti (un paziente e un collaboratore). Con questi nuovi accertamenti si ritiene conclusa la principale fase di monitoraggio della struttura e, in assenza di ulteriori sviluppi, non saranno rilasciate altre comunicazioni.