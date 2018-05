Uber, i taxi volanti diventano realtà: tra le aziende costruttrici anche la slovena Pipistrel

Già nel 2020 dovrebbero iniziare i primi test per il trasporto aereo urbano in città come Los Angeles, Dallas e Dubai con l’obiettivo di dare vita ai primi voli commerciali nel 2023.

L’idea è di integrare tutto all’interno di un’unica piattaforma, chiamata Uber Air Network: al passeggero sarà sufficiente indicare la destinazione finale sulla app per essere prelevato da una vettura di Uber, che lo trasporterà al più vicino skyport dove salirà a bordo del drone.

Si punta inoltre ad un prezzo abbordabile, una realtà a disposizione di tutti da preferire ai lunghi spostamenti in macchina.

Nello specifico il prototipo presentato da Uber è un veicolo elettrico dotato di quattro rotori che si occupano del decollo, dell’atterraggio e della propulsione orizzontale, raggiungendo una velocità anche di 300 chilometri orari.

Tra le aziende che costruiranno questi veivoli, oltre a Karem Aircraft, Embraer ci sarà anche Pipistrel, azienda slovena che produce aerei ultraleggeri presso lo stabilimento di Aidussina, a pochi chilometri dal confine con il Friuli Venezia Giulia, la quale ha aperto un nuovo sito produttivo a Goriza lo scorso giugno.