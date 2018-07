Lavori a Piščanci, sopralluogo della III Circoscrizione (FOTO)

A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini ieri, 25 luglio, i consiglieri Lisi, Vatta, Parisi e Rinaldi hanno effettuato un sopralluogo a Piščanci per monitorare i disagi conseguenti ai lavori iniziati ad aprile per il risanamento del torrente scoperto di via Sottomonte.

"I lavori sono troppo lenti e, oltre a questo, è stato recentemente aperto un ulteriore scavo aumentando i disagi e ingombrando i pochi metri di strada rimasti liberi -ha dichiarato la presidente della III Circoscrizione Laura Lisi- I cittadini sono rimasti supiti da questa scelta, in quanto si è preferito fare altri scavi invece di concentrare le forze in quello iniziale. La situazione ha creato gravi problemi di sicurezza e la zona dei lavori sta cominciando ad avere un perimetro troppo lungo. Una parte di strada è stato chiusa ma il bordo rimastro è franato ancor più. Inoltre, da segnalare, non ci sono cartelli nè luci di sicurezza!"

"Con questo sopralluogo abbiamo anche certificato che in questi mesi i lavori sono avanzati di qualche decina di metri. Lo scavo è sicuramente più profondo ma i metri, come detto, sono solo una decina" ha concluso Lisi.

Il consigliere Parisi incontrerà l'assessore Lodi lunedì 30 luglio per affrontare la questione.

