Crollo del tetto dell'Acquamarina, Famulari: "Capire le responsabilità"

“Tirato il doveroso sospiro di sollievo perché un possibile dramma non si è verificato, adesso bisogna capire con precisione quanto è accaduto, se e a chi vanno attribuite responsabilità". Le parole sono della segretaria provinciale del Partito Democratico Laura Famulari in merito al crollo della copertura della piscina Acquamarina, avvenuto lunedì scorso.

La posizione

L'esponente dem continua sottolineando come "il compito del Comune è quello di riattivare nei tempi più brevi un servizio di cui la cittadinanza fruisce da quasi vent'anni: è chiaro che il futuro della piscina terapeutica va progettato inserendolo un quadro di riferimento complessivo”. “Prima di annunciare che anche questa struttura finirà in Porto Vecchio, quasi fosse il magazzino dove finiscono tutte le idee di Dipiazza – ha concluso Famulari - sarebbe meglio fare un punto progettuale. Anche perché un altro parcheggio sulle rive non lo auspichiamo davvero”.

Nel frattempo è stata aperta un'indagine dal sostituto procuratore Pietro Montrone per fare chiarezza su quella che sarebbe potuta, se solo la piscina fosse stata aperta al pubblico, in una vera e propria tragedia.