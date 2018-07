Pizzeria "L'abbuffata" su Subito.it: online l'annuncio di cessione

«In zona tranquilla con grosso riscontro di presenze, dopo anni di anonimato, cediamo attività realizzata ed inaugurata nel 2017». Un annuncio come tanti all'apparenza, eppure si sta parlando nientemeno che della pizzeria "L'abbuffata". Una realtà nota ai triestini sia per aver riportato in vita locali fatiscenti dell'Ippodromo dopo il pluriennale abbandono, sia per un'interrogazione in Comune (da parte dell'ex sindaco Roberto Cosolini) che ha coinvolto anche l'assessore comunale al commercio Lorenzo Giorgi.

L'annuncio, apparso su Subito.it, parla di un «un grosso successo sia nella clientela triestina che turistica riscontrabile dagli ottimi fatturati. Locale con possibilità operative immediate».

«Un'attività, in genere, dev'essere ceduta in un momento favorevole, che è quello che stiamo in effetti vivendo» commenta Andrea Giovannini, consigliere circoscrizionae di Forza Italia e socio di Gio.Ca.Gio. Sas, che ha attualmente in gestione la pizzeria: «I fatturati stanno andando a gonfie vele ed è un buon momento per vendere. Hanno influenzato la scelta anche delle questioni legate alla mia vita personale e, seppur in minima parte, le polemiche scatenate da Cosolini qualche mese fa».