La migliore pizzeria del 2017 secondo Tripadvisor

È passato un anno ma la pizzeria "Da Gino" di via Pascoli non perde la sua posizione, in vetta alla classifica di Tripadvisor delle pizzerie più amate di Trieste. La sua arma vincente? Semplicemente un'ottima pizza, con ingredienti freschi e di qualità. Spesso vengono inoltre proposte delle pizze speciali fuori menù molto apprezzate dai clienti. Un'ambiente intimo e familiare e la cortesia del personale vanno a completare il successo di questo piccolo locale. Rimane ottimo anche il rapporto qualità-prezzo.

Al secondo posto troviamo "Al Civicosei" di via del Toro, anch'esso sempre nelle prime posizioni della classifica.

Anche in questo caso personale cortese, buona pizza cotta nel forno a legna con prodotti di qualità e corretto rapporto qualità prezzo. Consigliati anche gli altri piatti.

Segue il modernissimo "Ristorante Pizzeria Bianco" di via Diaz, dove potrete gustare la classica pizza "napoletana" ma anche deliziosi panuozzi, panzerotti o i loro piatti. Servizio eccellente anche con il locale pieno di clienti.

In quarta posizione troviamo "Peperino Pizza & Grill" di via Coroneo, dove potrete mangiare pizza in stile napoletano oppure focacce, primi, fritti e quant'altro. Possibilità di scegliere la morbida pizza gluten free a base di farina di riso per i celiaci.

Torniamo infine in via Diaz per la quinta in classifica per la fine del 2017, ovvero la "Di Napoli Maestri Pizzaioli". Anche qui come già suggerisce il nome torverete la pizza tipica napoletana con ottime materie prime. Personale cortese e simpatico e prezzi nella media.