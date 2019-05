"Pochi poliziotti per fronteggiare migrazioni", l'appello dalla Slovenia

I sindacati di Polizia Sloveni segnalano uno stato di crisi: come riporta un servizio di TV Capodistria viene lamentato un sovraccarico di lavoro dei poliziotti, e si sottolineano fortemente le responsabilità del Governo nella difficile situazione al confine con la Croazia in merito agli attraversamenti illegali dei migranti. Secondo i sindacati "questo governo e il Ministero dell'Interno non hanno fatto assolutamente nulla dall'inizio del loro mandato. Manca il 30 percento di poliziotti e la Polizia non sa più da dove attingere il personale".

La replica dal Governo

Arriva prontamente la replica del ministro dell'interno Boštjan Poklukar e dal premier Marian Sarec. Dal dicastero di Poklukar si dichiara che l'assunzione di nuovo personale in Polizia è una questione prioritaria e che l'attuale carenza di risorse umane è dovuta alle politiche di risparmio del precedente Governo. Per quel che riguarda il confine con la Croazia, secondo il Ministero dell'Interno, la situazione è sotto controllo.