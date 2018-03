Polcenigo, trovato morto l'uomo scomparso domenica

Sono riprese questa mattina alle sette le ricerche dell'olandese scomparso da Gorgazzo di Polcenigo la scorsa domenica. Il suo corpo è stato individuato intorno alle dieci dalll'Unità Cinofila del Soccorso Alpino in una zona considerata primaria, non lontana dal sentiero e comunque a circa 45 minuti di cammino dall'abitazione dell'uomo. Sul posto venti tecnici del Soccorso Alpino, due Unità Cinofile, i volontari della Protezione Civile dei comuni circostanti, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale. Quest'ultimo ha messo a disposizione la propria sede come campo base per le ricerche. Il medico legale del soccorso alpino ha effettuato l'anamnesi e fornito il nulla osta al recupero dopo il riconoscimento della salma da parte dei familiari.Il recupero è stato fatto con la barella e le corde di sicurezza e la salma è stata portata a valle da sei tecnici. Le operazioni si sono concluse intorno alle 13.