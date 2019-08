Polizia Ferroviaria: 8 denunciati a Ferragosto tra cui 7 irregolari

Otto persone indagate nella settimana di ferragosto, in tutto 620 le persone controllate e 135 servizi di scorta. Questo il bilancio della Polizia di Stato in ambito ferroviario nella settimana di Ferragosto. Degli 8 che sono stati indagati e denunciati in stato di libertà, sette sono cittadini stranieri illegalmente entrati nel territorio nazionale.

Alcuni numeri

Sono state 135 le pattuglie, di cui 46 a bordo treno, che hanno contribuito ad intensificare i servizi istituzionali. 101 sono stati i convogli ferroviari scortati e 6 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. 3 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Sono stati inoltre sottoposti a controllo 94 veicoli.

Durante il lungo ponte di ferragosto 681 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impiegati, sull’intera rete ferroviaria della regione, con il compito di prevenire e reprimere possibili illeciti lungo tutte le tratte ferroviarie. In questo periodo, caratterizzato dal forte aumento dei flussi turistici che investono anche il trasporto su rotaia, tenuto conto del momento particolarmente delicato in ambito internazionale e dall’aumento del flusso migratorio sul confine orientale, la Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia è stata particolarmente impegnata in servizi straordinari di vigilanza e controllo nelle stazioni e sui treni, finalizzati a garantire la sicurezza di movimento dei viaggiatori.