Polfer, continuano le operazioni di controllo straordinario: 149 persone identificate

Le operazioni di controllo straordinario in ambito ferroviario disposte dal Servizio di Polizia Ferroviaria continuano senza sosta. Ieri 7 febbraio il personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia è stato impiegato nella seconda giornata dell’operazione denominata “Rail Safe Day”, consistente in una serie di mirati servizi di prevenzione e repressione verso quel fenomeno di comportamenti impropri in ambito ferroviario, come l’indebita presenza o gli attraversamenti dei binari, che a volte possono risultare molto pericolosi o addirittura fatali.

Nell’intero territorio regionale sono stati impiegati 82 operatori che hanno controllate 58 località, tra stazioni f.s. ed altri siti. Le persone identificate sono state 149.