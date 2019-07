Furti di rame azzerati nei primi mesi del 2019

Dieci le persone sottoposte ad approfonditi e capillari accertamenti 25 operatori impegnati, e nessuna criticità. La quinta operazione “Oro Rosso” del 2019 conferma una situazione di sostanziale assenza del fenomeno predatorio.

Nel Friuli Venezia Giulia, i furti di rame, già ai minimi storici nel passato 2018, sono stati sostanzialmente azzerati nei primi mesi del 2019, confermando il trend nazionale, come evidenziato dal grafico curato dal Servizio Analisi Criminale, costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Obiettivo di iniziative come “Oro Rosso” è quello si scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli, ma anche di aprire gli occhi agli operatori commerciali e del settore sul rischio che comporta acquistare metalli di provenienza non chiara. La Polizia Ferroviaria ha inoltre il compito di esplorare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricettazione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o da privati.

La indebita sottrazione di tali materiali può, infatti, avere seri impatti negativi sull’erogazione dei servizi essenziali (trasporto, energia e telecomunicazioni). Le operazioni straordinarie disposte dal Ministero, unitamente ai costanti accertamenti effettuati dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria, a livello locale, hanno evidentemente scoraggiato tanto la realizzazione di eventuali progetti criminosi di amplio respiro quanto il compimento di illeciti amministrativi, tant’è che anche nel corso di questa operazione non sono stati accertati reati, né sono emerse irregolarità ed elevate sanzioni.

