Vandali in piazza Hortis, Polidori: "Fuori dalle palle!"

Il vicesindaco Paolo Polidori questa sera intorno a mezzanotte ha pubblicato un video che riprende alcune persone in piazza Hortis. Secondo Polidori le persone riprese nel video sarebbero "a naso" delle "risorse", termine con cui politicamente nella destra italiana vengono spesso identificati gli immigrati. Il vicesindaco scrive "che si sono dileguate all'arrivo della Polizia Locale e Carabinieri" dopo essere stati avvisati proprio da Polidori. Le strutture, secondo il vicesindaco, non sarebbero state danneggiate. "Il presidio del territorio - conclude Polidori nel post - è fondamentale". Questo il testo del post integrale:

"Piazza Hortis, ore 22:30 circa: queste persone per bene (a naso sono “risorse”, che impiegano il loro tanto tempo libero a vandalizzare i giochi per i bambini) si sono dileguate all’arrivo di Polizia Locale e Carabinieri, i primi avvisati dal sottoscritto dopo la tempestiva segnalazione di un cittadino. Peccato che non siano stati pizzicati, ma fortunatamente non hanno avuto il tempo di danneggiare le strutture. Per qualcuno magari questi qui vanno lasciati fare, l’accoglienza prima di tutto, mica priverai i ragazzi di un gioco innocente... sarebbe discriminazione...Per me, invece, e per moltissimi cittadini, il presidio del territorio è fondamentale, se vogliamo mantenere il massimo del decoro possibile a questa città! La domanda è: ma abbiamo bisogno di questa gentaglia?! Fuori dalle palle!!!".