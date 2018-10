Parcheggiatori abusivi inseguiti sulle rive, Polidori: "Stop al permesso di soggiorno"

Due parcheggiatori abusivi che sostavano sulle rive sono stati inseguiti dai Nis, il Nucleo Speciale della Polizia Locale, circa un'ora fa. Sono riusciti a salire a bordo dell'autobus numero 9 e hanno dato il la all'inseguimento da parte delle macchine delle forze di polizia. A dare la notizia è il vicersindaco Paolo Polidori che, raggiunto telefonicamente, ha spiegato l'accaduto. "Sono montati a bordo dell'autobus e la Polizia Locale l'ha inseguito. Gli uomini dei Nis sono riusciti a fermare il mezzo e a bloccare uno dei due parcheggiatori abusivi. L'altro è fuggito".

"Toglieremo il permesso di soggiorno"

"Ora chiederò al Questore di andare giù con le sanzioni il più duramente possibile, tanto per iniziare: e per quanto mi riguarda, inasprirò con tutte le forze possibili la lotta a questi molestatori, che se la prendono vigliaccamente soprattutto con donne e ragazze, pretendendo soldi in cambio del l’indicazione dello stallo". Polidori ha poi specificato che "a questo punto bisogna vedere la situazione della persona fermata e portata in Questura: se titolare di permesso di soggiorno allora al momento del rinnovo non glielo faremo oppure glielo toglieremo direttamente. Nel caso in cui invece sia nella fase di richiesta allora si procederà direttamente con il diniego alla domanda. Se si va contro i regolamenti allora la linea da adottare è quella che li tocca da vicino".

L'annuncio nei prossimi giorni

"Mi dicono - scrive Polidori nel post - che nessuno si è fatto male. Bene! Ma in questo contesto a me interessa soprattutto l’integrità fisica dei cittadini e degli agenti! Nel frattempo voglio complimentarmi con gli agenti, lo farò personalmente nei prossimi giorni". Nei prossimi giorni è atteso l'annuncio del vicesindaco su alcuni provvedimenti futuri. "Partiamo con altri mezzi - ha concluso Polidori. "Adesso che la Barcolana è finita metteremo in atto alcune novità".