Politica, Illy: «Attendo proposte, ma non mi serve il "paracadute"»

«Sto aspettando delle proposte precise, io mi sono semplicemente dichiarato disponibile» così l'imprenditore Riccardo Illy a Ring su Telequattro, parlando del suo futuro politico. Interrogato da Ferdinando Avarino sulle dichiarazioni di Ettore Rosato, che ipotizzava un suo futuro ruolo in parlamento, Illy dichiara: «Non lo escludo, anche se io non ho mai dichiarato nella lista proporzionale, qualcuno lo chima "paracadute", ma io non ne ho bisogno. Se ho delle capacità di persuasione nei confronti degli elettori le spenderò, se vinco le elezioni nel maggioritario andrò a Roma in senato. Ovviamente se sarà quella la proposta, altrimenti continuerò a fare l'imprenditore».

In merito a un'eventuale sfida con Bolzonello alle primarie, opzione in precedenza esclusa in nome dell'amicizia tra i due, Illy dichiara: «Il Pd ha già fatto la una scelta molto chiara per il suo candidato alle regionali. Se dovessero per qualunque motivo cambiare le condizioni, e se Bolzonello non fosse più disponibile, potrei valutare anche quell'opzione».