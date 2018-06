Arrestati a Ronchi per spaccio:trovati 97 grammi di cocaina e 2200 euro

Arrestati in flagranza per spaccio di droga a Ronchi dei legionari: portavano addosso un considerevole quantitativo di cocaina. L'operazione è avvenuta a opera del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone nella sera dello scorso 30 maggio.

Gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato due uomini, F.R. 63enne italiano e S.A. cittadino sloveno di 41 anni.

I poliziotti, avendo individuato i due che si aggiravano con fare sospetto lungo le vie di Ronchi dei Legionari, hanno osservato, non visti, lo sloveno mentre consegnava all'italiano un pacchetto, seguito da un pagamento. Il tutto mentre i due uomini si erano spostati in un parcheggio laterale, lontano da eventuali sguardi dei passanti.

I due si sono divisi e, mentre l'italiano è stato poco dopo fermato a bordo della sua autovettura, gli agenti hanno trovato sulla sua persona il pacchetto notato poco prima contenente 97 grammi di verosimile cocaina. Lo sloveno si è quindi allontanato per venire dopo pochi minuti rintracciato all'interno di un esercizio pubblico, ove si era rifugiato nel tentativo di sottrarsi al fermo.

Lo sloveno è stato anch'esso immediatamente perquisito e, nelle tasche dei suoi pantaloni, è stata rinvenuta la somma di 2200 euro presumibilmente appena ricevuta dall'italiano come contropartita.

I due sono stati pertanto tratti in arresto ed accompagnati presso il Commissariato di Monfalcone per poi essere successivamente condotti presso le Case circondariali di Gorizia e Trieste, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono già state avviate le indagini per individuare ed identificare gli eventuali complici degli arrestati.