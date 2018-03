Polizia, controlli nel weekend: due arresti a Duino

Lo scorso pomeriggio la Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha arrestato A.B. del 1993, cittadino albanese, raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lucca: la Procura Toscana ha disposto il fermo perché che a carico del giovane vi sarebbero una serie di gravi indizi di colpevolezza per una serie di furti aggravati in abitazione e per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati predatori messi in atto nella zona geografica delle Cinque Terre. Il giovane viaggiava a bordo di un pullman con itinerario Italia-Albania che è stato fermato dagli agenti in località San Giovanni di Duino. Una volta conclusi gli accertamenti è stato condotto presso la locale casa circondariale di via Coroneo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Sempre a Duino la Volante del Commissariato ha rintracciato M.L. del 1965, cittadino romeno, colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Monza: è stato arrestato dovendo espiare la pena di mesi 4 di arresto e l’ammenda di 2.000 euro perché riconosciuto colpevole di reati stradali.