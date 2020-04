Condannata per rapina a Varese, viaggiava tranquilla: arrestata giovane latitante

Era stata condannata per una rapina compiuta alcuni mesi fa in un supermercato in provincia di Varese ma viaggiava tranquillamente a bordo di un'automobile proveniente dalla Slovenia e diretta in Italia. Per questo motivo, il settore della Polizia di Frontiera di Gorizia impegnato nei servizi diretti al contenimento del contagio da CoViD-19, negli scorsi giorni ha fermato e tratto in arresto una 26enne di origini romene che risultava destinaria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Varese.

La giovane viaggiava in compagnia di altri suoi connazionali a bordo di una vettura con targa rumena. Alla donna viene contestato di aver sottratto, all'epoca della rapina, dei beni da un supermercato e di aver minacciato e aggredito i commessi per riuscire a scappare e darsi così alla macchia. Dopo essere stata fermata ed arrestata dagli uomini della Polizia, la 26enne è stata portata al carcere di via Coroneo a Trieste dove resta a disposizione dell'autoritià giudiziaria.