Polizia di Stato: grande entusiasmo in Piazza Unità per la Lamborghini della Polizia Stradale

In occasione del giuramento del 199° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, che si è tenuto ieri mattina l’Istituto V. Raiola di San Giovanni, la Questura di Trieste ha organizzato una giornata con diverse iniziative che si sono svolte in P.zza Unità d’Italia. Grande entusiasmo per la Lamborghini Huracàn con i colori istituzionali. Un bolide con motore V10 da 610 CV di potenza massima e trazione integrale che viene utilizzata per il soccorso e il trasporto urgente di sangue ed organi; non a caso nel cofano anteriore è presente un frigobox appositamente adibito.

Tantissimi passanti, ma soprattutto i bambini e ragazzi delle scolaresche, si sono avvicinati per chiedere informazioni e scattare una foto ricordo con il bolide della Polizia di Stato che, nella splendida cornice di P.zza Unità, ha alimentato l’emozione di tutti i presenti.

I poliziotti del “Pullman Azzurro, hanno organizzato brevi lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza, giocando con i piccoli visitatori delle scuole primarie che si sono alternati durante la mattinata. La Questura di Trieste ha rinnovato la campagna “Questo non è amore…” contro la violenza di genere e gli atti persecutori. Un camper con colori d’Istituto ha ospitato agenti di polizia e operatrici dei centri anti violenza cittadini, dando informazioni e rispondendo alle domande dei passanti.

Infine, nel pomeriggio, la sala matrimoni del Comune di Trieste ha ospitato un incontro aperto al pubblico, durante il quale gli operatori di Polizia e dei centri di assistenza del GOAP, SOStegno Donna e Stella Polare, si sono confrontati su vari argomenti legati alla violenza sulle donne. Grande interesse ha suscitato il tema delle molestie e degli atti persecutori tramite la rete