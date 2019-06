Forze dell'ordine sotto organico, Salvini annuncia 138 assunzioni in regione

Matteo Salvini ha annunciato l'assunzione di quasi 140 operatori delle forze dell'ordine per il Friuli Venezia Giulia. "Migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri in tutta Italia: l’avevamo promesso e lo stiamo facendo – dice Salvini -. Rafforziamo le questure, salviamo le specialità di polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le forze dell'ordine. Faremo sempre di più e meglio, ma dopo anni di tagli e sacrifici invertiamo la tendenza e passiamo dalle parole ai fatti. Meno soldi per l’accoglienza dei clandestini, più forze dell’ordine".

Le gravi carenze di organico

Sopratutto la Polizia ha gravi carenze di organico disseminate un po' dappertutto in Italia, compresa la nostra regione. L'asse del Carroccio ha quindi portato al soddisfacimento delle richieste di assunzione, che più volte sono state diramate dai diversi sindacati di polizia rappresentati, e fatte proprie anche dal presidente Massimiliano Fedriga.

"Prezioso supporto", le parole di Fedriga

Proprio il Governatore ha infatti commentato che "il potenziamento della presenza delle Forze dell'Ordine in Friuli Venezia Giulia rappresenta un'importante novità che l'amministrazione regionale non può che accogliere con estremo favore: il personale in arrivo sarà infatti un prezioso supporto per combattere con sempre maggior determinazione ed efficacia l'illegalità, sia essa figlia dell'immigrazione clandestina o di qualsivoglia altra natura".