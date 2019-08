Polizia italiana in Croazia per offrire supporto ai turisti italiani

Offrire supporto ai turisti italiani in Croazia: è questo l'obiettivo del servizio di polizia nato dalla collaborazione tra le forze dell'ordine dei due Paesi e che coinvolge anche un operatore della Questura di Trieste, il vice ispettore Alessio Visintin, attualmente a Rovigno, dove opera in stretto contatto con la polizia del posto.

In tutta la Croazia e in particolare nelle località in cui si registra un'alta percentuale di turisti - spiega la Questura di Trieste - sono dislocati agenti di Polizie straniere. Il servizio che riguarda l'Italia, voluto dalla Direzione Centrale per la Polizia Criminale e gestito dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, offre sostegno ai turisti nell'eventualità di incidenti o altre necessità. Tra le attività svolte dall'agente ci sono anche i servizi di prevenzione con la Volante della Polizia Croata, l'attività informativa e di prossimità, la partecipazione ai controlli degli italiani in arrivo alla Dogana con barche private o motonavi.