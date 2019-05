Trova un pass disabili e lo usa, "beccato" dalla Polizia Locale

"Chi espone il pass senza averne il bisogno priva il disabile di un diritto sacrosanto". La Polizia Locale è intervenuta nei giorni scorsi prima in via Carducci e successivamente in via Giustiniano per due "casi" di presunti contrassegni per invalidi irregolari.

Controllando gli stalli invalidi di via Carducci 6 la PL ha notato una Volkswagen Passat con regolare contrassegno (non scaduto, formato regolare, ologramma compreso). La stranezza è emersa poco dopo sul parcheggio invalidi di via Giustiniano, occupato da una Peugeot 508 con l'identico contrassegno della Passat e con lo stesso numero seriale.

La pattuglia ha quindi raggiunto il titolare del documento il quale ammetteva di averlo perso tempo prima e di averne richiesta una copia al suo Comune di residenza. La Polizia Locale a questo punto gli fa vedere la foto dell'altro contrassegno, e lo stesso titolare riteneva potesse essere quello smarrito. L'ingrandimento della foto sul cellulare rivelava la cancellazione di alcune scritte che ad occhio nudo era difficile osservare.

A quel punto la Polizia Locale ritorna in via Giustiniano per rimuovere la Peugeot, accertando la doppia violazione per uso improprio di contrassegno e sosta su spazio riservato agli invalidi. E' in quel momento che si manifesta il proprietario della Peugeot che aveva raccolto da terra il contrassegno ed aveva deciso di usarlo, senza pensarci troppo.

Una “leggerezza” che gli è costata anche la denuncia per uso di atto falso (il contrassegno è stato immediatamente posto sotto sequestro penale).