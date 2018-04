Polizia locale, Dipiazza: «Vigili di notte? Devono essere armati per legge» (VIDEO)

Il sindaco Roberto Dipiazza insiste sulla questione armamenti per la polizia locale. Così dichiara il primo cittadino in un video: «In questi giorni ho letto un sacco di stupidaggini e polemiche strumentali relativamente all’armamento notturno della Polizia Locale di Trieste. Se vogliamo fare uscire i Vigili di notte così da affiancare e permettere alla Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza un controllo più mirato del territorio per una maggiore sicurezza e tutela, è la legge che prevede che debbano essere armati di notte altrimenti non possono fare il servizio. La questione - conclude - è di un semplice mai visto».