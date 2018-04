Polizia locale: le postazioni degli autovelox dal 30 aprile al 5 maggio

Nella prossima settimana (da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio) le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i seguenti assi stradali:

- via Carnaro

- via Flavia

- via Forlanini

In caso di maltempo l'autovelox verrà posizionato in uno dei tre box arancioni fissi (viale Miramare, via Marchesetti, via Flavia).

L'intendimento – come sottolinea la Polizia Locale in una nota - non è quello di sanzionare ma di far rispettare i limiti di velocità per garantire più sicurezza sulle strade, soprattutto in quelle che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose.

In tal senso, ogni settimana saranno rese note preventivamente le località oggetto dei controlli.