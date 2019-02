Polizia Locale chiede le generalità e lui si rifiuta di rispondere in italiano

È successo oggi, 6 febbraio, in centro città, precisamente in via Carducci. Un uomo, alla richiesta degli agenti di dichiarare e fornire le proprie generalità, si è rifiutato di rispondere in italiano, pretendendo che le domande gli venissero poste in sloveno.

A causa dell'insistenza dell'uomo, si è reso necessario anche l'intervento della Polizia di Stato che lo hanno invitato a seguirli in Questura.

"Tutta la mia solidarietà agli agenti coinvolti in questo episodio occorso oggi in via Carducci,Trieste - ha commentato il consigliere di Forza Italia Michele Babuder condividendo il video girato dall'uomo - "Ignoro perché siano state richieste all'autore del video le generalità e i documenti della macchina (anche se l'auto in divieto di sosta a fianco mi fa presumere il motivo.. ), limitandomi a congratularmi con gli operatori della Polizia Locale del Comune di Trieste e della Polizia di Stato per la loro professionalità!"