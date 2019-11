Polizia Locale e Protezione civile, dispiegamento di forze per l'emergenza maltempo

Dispiegamento di forze per rispondere all'emergenza maltempo. La Polizia Locale ha iniziato ad operare la sera tra il 12 ed il 13 novembre, mettendo sul territorio, per tutta la notte, 10 operatori di Polizia Locale e 4 volontari della Protezione Civile (che fanno capo alla Polizia Locale), rispettivamente con 7 veicoli ( 5 della PL e due della PC).

La mattina di mercoledì 13, invece, hanno preso servizio 15 pattuglie - 30 operatori di PL - e 6 volontari, prevalentemente impegnati nel monitoraggio ed eventuale chiusura delle strade, deviazione di percorsi bus e ripristino dei tombini usciti dalla loro sede.

Nel corso della mattinata una cabina Acegas-Aps-Amga, funzionale all'alimentazione di corrente a tutto il sistema semaforico cittadino, era a serio rischio di allagamento: perciò la Protezione Civile ha preventivamente provveduto a mettere a disposizione il proprio gruppo elettrogeno in caso di necessità di sospensione dell'energia elettrica, per garantire la continuità del servizio. Alla fine, per fortuna, non è stato necessario.