Trieste fa incetta di encomi alla giornata regionale della Polizia Locale

Premiati 38 agenti della Polizia Locale di Trieste in occasione della 11esima Giornata Regionale della Polizia Locale, un evento che raduna tutte le rappresentanze delle Polizie Locali del Friuli Venezia Giulia, e che si è svolta a Udine qualche giorno fa. Il premio è andato agli agenti che si sono distinti per le loro capacità nell'amito di alcune operazioni di Polizia Giudiziaria. In tutto, la Polizia Locale di Trieste ha ricevuto encomi per 17 operazioni di Polizia sulle 31 premiate in FVG. Da sottolineare che la Polizia Locale triestina, sempre nel 2019, ha compiuto numerose operazioni di polizia giudiziaria, con un totale di 32 arresti e alcune centinaia di sequestri penali.

Le operazioni che hanno ricevuto l'encomio del presidente della Regione hanno riguardato situazioni di ogni tipo quali spaccio di droga, rintraccio di passeur e contrasto dell'imigrazione clandestina, truffe a danno di enti pubblici o soggetti deboli come gli anziani, vandalismo, violenza domestica, furti e molto altro. Di seguito l'elenco degli agenti premiati.

Encomio solenne del Presidente della Regione

Isp. C. Marco Degrassi

Isp. C. Alessandro Fuccaro

Isp. Marco Coloni

Ass. Sc. Valentina Cicogna

Ass. Sc. Guendalina Colosetti

Ass. Sc. Alessandro Di Monte

Ass. Paolo Bandi

Ass. Maurizio Benco

Ass. Andrea Visintin

Partendo da uno spunto investigativo raccolto in occasione di ordinario servizio, avviavano, seguivano e concludevano una elaborata indagine in materia di spaccio di stupefacenti, terminata con il sequestro di importanti quantità di droga e l’arresto di quattro persone e la denuncia a piede libero di altrettanti soggetti. Esempio di notevole intuito investigativo ed elevate capacità operative.

Trieste, giugno – settembre 2019

Isp. C. Marco Giorda

Isp. C. Gianpaolo Mejak

Isp. Marco Coloni

Ass. Sc. Roberto Genardi

Ass. Sc. Giulio Giannini

Ass. Sc. Gianluigi Russo

Ass. Maurizio Benco

Ass. Allen Vivoda

Impegnati in mirati servizi di contrasto all’immigrazione clandestina verso l’Italia, intercettavano un furgone straniero nel mentre scaricava dodici cittadini extracomunitari, fra i quali alcuni bambini, nella zona portuale di Trieste, arrestando con non poche difficoltà il passeur, in procinto di darsi alla fuga. Esempio di sagacia operativa lodevole e competenza professionale spiccata.

Trieste, gennaio 2019

Isp. C. Gioacchino Pellegrino,

Isp. C. Luca Butelli

Per le capacità dimostrate nello svolgere, con elevata professionalità e non comune dedizione investigativa, una operazione, anche con riflessi internazionali, nei confronti di soggetti dediti a ripetute truffe in danno di Enti pubblici, cinque le persone arrestate, quattordici denunciate a piede libero, con un danno procurato vicino al milione di euro.

Trieste, luglio 2019

Isp. C. Alessandro Fuccaro

Isp. C. Federica Marassi

Ass. Maurizio Benco

Ag. Monica Benolli

Ag. Davide Miliani

Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati perpetrati nei confronti delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, arrestavano una donna che, con la complicità del marito, rubava sistematicamente la pensione mensile di una signora ultra ottantenne, provocandole uno stato di costante indigenza. Spiccato esempio di doti investigative elevate, sensibilità operativa e competenza professionale.

Trieste, luglio 2019

Ass. Sc. Maurizio Benco

Ass. Sc. Cinzia De Franceschi

Ass. Sc. Giulio Giannini

Ass. Paolo Bandi

Ass. Roberto Fontanot

Ass. Lorenzo Zupi

Ag. Marco Goliani

Con prontezza e spirito di iniziativa, durante una rissa che coinvolgeva almeno venti persone extracomunitarie ed il ferimento con l’uso di un coltello di almeno due di loro, nonostante la pericolosità dell’azione, intervenivano riuscendo a ripristinare l’ordine pubblico e portando soccorso alle persone ferite facendo intervenire i mezzi di soccorso, portando all’individuazione e all’arresto dei responsabili. Grande esempio di professionalità e di particolare attenzione alla sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.

Trieste, luglio 2019

Isp. C. Federica Marassi

Ass. Paolo Bandi

Ag. Andrea Chiriaco

Dimostrando particolari competenze investigative e spiccata sensibilità umana completavano un’attività di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto di un uomo, alquanto pericoloso, resosi responsabile, in momenti diversi, di maltrattamento e violenza nei confronti della moglie e dei figli minori.

Trieste, luglio 2019

Encomio semplice del Presidente della Regione

Isp. C. Marco Dorigo

Ass. Sc. Roberto Zinutti

Ass. Enrico Perosa

Con grande acume investigativo e spiccata tenacia operativa individuavano l’autore di grave episodio di imbrattamento in danno di un monumento dal particolare valore affettivo per la cittadinanza, frenando in tal modo il perpetrarsi di vandalismi così nocivi e pregiudizievoli per il decoro urbano.

Trieste, ottobre 2019

Isp. C. Annalisa Pelarz

Ass. Sc. Giulio Giannini

Ag. Tiziano Puzzer

Per la elevata prontezza operativa dimostrata in occasione dell’inseguimento e del fermo di due pericolosi soggetti, risultati in fuga dalla vicina Slovenia, e per questo oggetto di un vero e proprio inseguimento transfrontaliero, a bordo di auto rubata e con armi a bordo. Dopo il fermo i soggetti, resi inerti, venivano istantaneamente consegnati alle autorità slovene, grate per la piena e proficua collaborazione prestata.

Trieste, agosto 2019

Nucleo di Polizia giudiziaria,

Ass. Sc. Roberto Genardi

Ass. Sc. Giulio Giannini

Ag. Gloria Frizza

Ag. Davide Miliani

Per aver avviato e condotto, in piena collaborazione con altra forza di Polizia dello Stato, una intensa attività antidroga, conclusa con l’arresto del soggetto terminale della locale filiera di approvvigionamento, e con il sequestro di significativo quantitativo di stupefacente, del tipo eroina.

Trieste, agosto 2019

Isp. C. Luca Papais

Isp. C. Giovanni Umani,

Ag. Giulio D’Aniello,

Ag. Giuseppe De Padova

Intervenuti sul lungomare cittadino, per la presenza di un uomo che versava in uno stato di indecenza, riuscivano ad arginarne la spropositata reazione fisica, contenendone i comportamenti autolesionistici e pericolosi, vista anche la presenza di numerosi bagnanti adulti e bambini. Chiaro esempio di tempestività, professionalità e saggezza operativa.

Trieste, settembre 2019

Isp. C. Marco Degrassi

Isp. C. Alessandro Fuccaro

Ass. Paolo Bandi

Ass. Maurizio Benco

Ass. Andrea Visintin

Partiti da una estorsione legata al furto di un motociclo, gli operatori, con acume e pazienza investigativa, disvelavano la trama di una ben più ampia serie di reati, tutti attribuiti ad un giovane che, nel tempo, si era eretto a capo di un gruppo di pericolosi soggetti. L’indagine, grazie all’arresto del criminale, scardinava così l’intreccio particolarmente nocivo per la collettività.

Trieste, ottobre 2019

Isp. C. Helga Doerfler

Isp. C. Alessandro Fuccaro

Ass. Sc. Michele Pelliccione

Ass. Maurizio Benco

Grazie alla spiccata capacità investigativa, unita alla determinazione operativa, approfondendo gli accertamenti relativi a un incidente stradale causato da un motociclo rubato, condotto da un uomo poi datosi alla fuga, gli operatori accertavano le gesta criminali di una vera e propria banda, composta da giovani uomini, capace, con quotidiane azioni di criminalità diffusa, di alterare la sicurezza e la serenità di un determinato contesto cittadino.

Trieste, settembre 2019

Ass. Sc. Giulio Giannini

Ass. Paolo Bandi

Arrivata notizia di un gravissimo episodio di atti osceni commesso da un adulto nei confronti di una dodicenne all’interno di un mezzo pubblico, gli agenti, con tempestività operativa e abilità investigativa, individuavano il soggetto, raccogliendo inconfutabili indizi che consentivano di ottenere un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto.

Trieste, marzo 2019

Isp. C. Alessandro Fuccaro

Ass. Andrea Visintin

Grazie a una tenace azione investigativa, fatta di meticolosi e pazienti accertamenti, arrestavano l’autore di una serie di furti di ciclomotori, poi restituiti agli aventi diritto, partendo dal prezioso lavoro di controllo del territorio urbano. Esempio di alta professionalità e dedizione al servizio di polizia locale.

Trieste, agosto 2019

Comm. Agg. Maria Serena Scomersich

Isp. C. Mauro Covacich

Isp. C. Barbara Foscarini

Isp. C. Lorenzo Radivo

Isp. C. Fabio Visentin

Per l’encomiabile lavoro dimostrato nel seguire una operazione di controllo sulla filiera della pesca, a tutela dei consumatori, svolta sotto la direzione della Autorità Giudiziaria, unitamente ad altre istituzioni, e conclusa con il sequestro di diversi quintali di materiale fuori legge e decine di sanzioni amministrative e penali.

Trieste, agosto 2019

Isp. C. Marco Degrassi

Isp. C. Alessandro Fuccaro,

Ass. Paolo Bandi,

Ag. Andrea Chiriaco,

Ag. Alessandro Favetti,

Ag. Gloria Frizza

Per una lodevole operazione mirata al contrasto della criminalità diffusa, nella specie borseggio a bordo di mezzi pubblici, conclusasi, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento, con l’arresto,

nella flagranza di reato, di un borseggiatore seriale, che stava per sottrarre il denaro ad un ignaro turista.

Trieste, giugno 2019

Isp. C. Giovanni Umani

Isp. C. Fabio Odoni

Durante il servizio di prossimità in zona Opicina, intercettavano un ciclomotore rubato con a bordo due personaggi sospetti. All’alt degli agenti i due si davano a precipitosa fuga, proseguita anche a piedi, al termine della quale gli stessi operatori arrestavano, non senza prima aver vinto le loro resistenze, i soggetti, scongiurando, in tal modo, un plausibile progetto criminoso. Lodevole la professionalità e la determinazione dimostrata dagli operatori.

Trieste, giugno 2019