Polizia Locale, entrati in servizio 15 nuovi agenti

Un incontro di “buon arrivo in Comune”, presenti nel tradizionale Salotto Azzurro il Sindaco Roberto Dipiazza, il Vicesindaco Paolo Polidori, l'Assessore alle Risorse Umane Michele Lobianco e il Comandante del Corpo Walter Milocchi, ha salutato l'ingresso nelle file della Polizia Locale di 15 nuovi Agenti, vincitori del recente concorso. “Benvenuti in un Corpo che è un'eccellenza del nostro Comune” ha esordito il Sindaco Dipiazza, spronando quindi i neo-vigili a darsi da fare il più possibile “con spirito di dedizione e di massima collaborazione, per servire al più alto livello una Città che merita tutte le nostre attenzioni per poter continuare a migliorare e a progredire, pur essendo – così ancora Dipiazza – in via di trasformazione e talvolta certe buone abitudini e l'educazione di un tempo non sempre sono così scontate. Anche per questo – ha concluso il Sindaco – il vostro compito non sarà solo quello “classico” di dare le multe ove necessarie ma, più ampiamente, quello di attuare una indispensabile, attenta vigilanza generale sui diversi aspetti “sensibili” del nostro territorio.”

Il Vicesindaco Polidori ha invitato, dal canto suo, i neo-assunti a “far proprio il tradizionale orgoglio di appartenenza a un Corpo che può vantare una storia di ben 156 anni, orgoglio e valori che i componenti del Corpo hanno da sempre coltivato.” Il Comandante Milocchi, che era affiancato dall'ispettore capo del Nucleo Operativo di Pronto Intervento Territoriale (NOT) Andrea Perossa e da uno dei formatori-istruttori dei neo- vigili, l'assistente scelto Andrea Zappalà, ha voluto esprimere la propria viva soddisfazione per “un'assunzione che interviene finalmente, dopo ben 18 anni, a rimpinguare i ranghi del Corpo, portando l'organico a un totale di 220”, ringraziando quindi l'intero staff dei formatori-istruttori dei nuovi assunti per la capace e preziosa opera che stanno svolgendo.