Polizia locale: soccorso dopo un incidente anche il pinscherino impaurito

Cose che succedono in servizio: ad esempio coccolare un dolcissimo pinscher impaurito. È quanto successo qualche giorno fa ad un agente della polizia locale, mentre insieme ai colleghi stava rilevando un incidente tra due veicoli dalle parti di via Carnaro.

La padrona del cane in questione, seduta sul lato del passeggero, per uscire ha dovuto attendere che i Vigili del Fuoco la liberassero. Intanto il cane - sicuramente spaventato per la brutta esperienza - manifestava il proprio nervosismo abbaiando e guaendo disperatamente.

Allora l'agente della polizia locale ha preso delicatamente il cagnolino in braccio, ed il piccolo si è subito calmato e dopo un po' ha potuto far le feste alla sua padrona fuori dal mezzo.